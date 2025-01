Touba : des professionnels de l’agroalimentaire réclament une usine de raffinage de l’huile d’arachide

Le Regroupement des acteurs du secteur de l’industrie agroalimentaire de Touba (RASIAT) a plaidé, mercredi, pour la mise en place, dans cette ville du centre du pays, d’une usine de raffinage de l’huile d’arachide locale.



‘’Nous sommes souvent confrontés à des difficultés en voulant commercialiser l’huile locale. Il n’existe pas à Touba une usine de raffinage de l’huile locale. Nous attendons du ministère de l’Industrie et Commerce qu’il mette en place une usine destinée aux huiliers artisanaux’’, a dit le président du RASIAT, Ousmane Diakhaté.



Il juge les prix de l’huile de palme élevés à Touba et estime que le raffinage de l’huile locale peut aider à les réduire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse de cette association de professionnels de l’agroalimentaire, M. Diakhaté a signalé qu’il était difficile de vendre les produits dérivés de la transformation artisanale des graines d’arachide, dont les tourteaux.



Le Regroupement des acteurs du secteur de l’industrie agroalimentaire de Touba relève aussi des difficultés d’accès aux financements pour la campagne de commercialisation des graines d’arachide.



‘’Nous sommes confrontés à d’énormes difficultés, qui nous empêchent de jouer pleinement notre rôle dans cette campagne. Seules 20 des 154 unités de trituration fonctionnent, faute de financements suffisants’’, a dit Ousmane Diakhaté.

Le président du RASIAT s’est toutefois réjoui des efforts fournis par le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) en faveur de l’industrie agroalimentaire locale.



M. Diakhaté salue la suspension des exportations de graines d’arachide par le gouvernement.



‘’La suspension des exportations a permis aux unités industrielles d’avoir de la matière première et à la SONACOS de disposer d’une importante quantité de graines d’arachide’’, a-t-il dit.



Aps