Touba : un meurtre ravive la colère des populations

Un nouveau meurtre a été enregistré dans la nuit du samedi au dimanche à Touba, plus précisément à Gare Bu Mag. Un jeune de 35 ans a été retrouvé gisant dans son sang après avoir reçu des coups de couteau.



La police a fait la constatation d’usage et la dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba par les sapeurs-pompiers. D’après Dakaractu, les populations ont rappelé aux autorités municipales l’urgence de sécuriser ce marché inachevé ou de l’utiliser à d’autres fins pour qu’il ne soit plus un repaire de malfaiteurs.

L'As