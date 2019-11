Touché à la cheville contre le Congo : Ismaila Sarr est forfait contre l'Eswatini L'attaquant des "Lions", Ismaila Sarr touché à la cheville, mercredi, contre le Congo, lors de la première journée des éliminatoires de la Can 2021, est forfait, pour la deuxième sortie de sa sélection nationale face l'Eswatini, le dimanche 17 novembre prochain. L’attaquant de Watford a été blessé à la 25 ème minute de la rencontre et remplacé par Sada Thioub.

