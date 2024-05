Tourisme international : Les arrivées de touristes ont atteint 97 % au cours du premier trimestre 2024

«En 2023, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté pour atteindre 89 % du niveau de 2019, tandis que les recettes d’exportation provenant du tourisme se sont maintenues à 97 % et que le PIB direct du tourisme s’est hissé au même niveau qu’en 2019 », lit-on dans la publication. Les projections d’Onu Tourisme pour 2024 laissent présager une reprise complète du tourisme international, avec une augmentation des arrivées de 2 % par rapport au niveau de 2019.



Ainsi, les dernières données publiées par l’agence spécialisée des Nations Unies pour le tourisme montrent que le Moyen-Orient a connu la plus forte croissance relative, avec des arrivées internationales dépassant de 36 % le niveau d'avant la pandémie au premier trimestre 2024, soit 4 % de plus qu'au premier trimestre 2023. Cela fait suite à une performance exceptionnelle en 2023, année où le Moyen-Orient est devenu la première région du monde à renouer avec les chiffres d'avant la pandémie (+22 %). Onu Tourisme note que l'Europe, la plus grande région de destination au monde, a dépassé pour la première fois sur un trimestre le niveau d'avant la pandémie (+1 % par rapport au premier trimestre 2019).



La région a accueilli 120 millions de touristes internationaux au cours des trois premiers mois de l'année, à la faveur d'une forte demande intrarégionale. Au premier trimestre 2024, informe Onu Tourisme, l'Afrique a accueilli 5 % d'arrivées de plus qu'au premier trimestre 2019, et 13 % de plus qu'au premier trimestre 2023.Au cours de ce premier trimestre, poursuit la même source, les Amériques ont pratiquement renoué avec les chiffres d'avant la pandémie, les arrivées ayant atteint 99 % du niveau de 2019. Le tourisme international connaît une reprise rapide en Asie-Pacifique, où les arrivées ont atteint 82 % du niveau d'avant la pandémie au premier trimestre 2024, après une reprise qui avait atteint 65 % du niveau pré-pandémie au cours de l'année 2023.



Le Secrétaire général d'Onu Tourisme, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « La reprise du secteur est une excellente nouvelle pour nos économies et les moyens de subsistance de millions de personnes. Mais cela nous rappelle aussi la nécessité de mener des politiques touristiques adéquates et de gérer les destinations de manière à promouvoir la durabilité et l'inclusion, tout en tenant compte des externalités et de l'impact du secteur sur les ressources et les communautés. ».



Au niveau sous-régional, c'est l'Afrique du Nord qui enregistre les meilleures performances au premier trimestre 2014, avec 23 % d'arrivées internationales de plus qu'avant la pandémie, suivie par l'Amérique centrale (+8 %) et les Caraïbes et l'Europe de l'Ouest (+7 % chacun). L'Europe méditerranéenne méridionale a dépassé de 1 % son niveau d'avant la pandémie, tandis que l'Amérique du Sud a pratiquement atteint son niveau de 2019. L'Europe du Nord a retrouvé 98 % de son niveau d'avant la pandémie, tandis que l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Nord ont toutes deux atteint 95 % de leur niveau pré-pandémie.



Adou Faye



Au cours du premier trimestre 2024, les arrivées de touristes internationaux ont atteint 97 % du niveau d’avant la pandémie. D’après Onu Tourisme qui donne l’information, plus de 285 millions de touristes ont voyagé à l’étranger entre janvier et mars, soit environ 20 % de plus qu’au premier trimestre 2023, signe que le secteur s’est presque entièrement remis des effets de la pandémie.Source : https://www.lejecos.com/Tourisme-international-Les...