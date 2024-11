Tournée de campagne : Mouhamadou Madana Kane propose une nouvelle vision pour développer le Fouta Dans une tournée qui l'a conduit à Matam, Mouhamadou Madana Kane, tête de liste de la coalition « Dundu Leneen » pour les élections législatives du 17 novembre prochain, a présenté une vision innovante pour le développement de la région du Fouta. Après avoir mobilisé les populations de Saint-Louis, sa caravane a traversé Dagana, Podor et Taredji avant de s’arrêter dans plusieurs localités de Matam, où il a exposé son programme axé sur des solutions concrètes aux défis locaux. (Avec le quotidien En Relief)

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 09:48 | | 1 commentaire(s)|

Lors de ses rencontres, notamment avec les populations touchées par les inondations à Guédé, Madana Kane a insisté sur des mesures d’urgence telles que l’installation de conteneurs électrifiés en attendant des logements décents. Il a également souligné l'importance de former les jeunes aux métiers du pétrole et du gaz pour les insérer durablement sur le marché du travail.



À Thilogne, devant une foule rassemblée tard dans la nuit, il a déploré l'inaction des responsables politiques locaux au cours des 12 dernières années, affirmant que « la 11e région du Sénégal a été oubliée, particulièrement sous le régime sortant. » Le candidat appelle à une politique fondée sur la dignité et la vérité, visant à stopper l'exode des jeunes diplômés contraints à des emplois précaires à Dakar.



Le programme de la coalition « Dundu Leneen », intitulé Vision vers le Renouveau (« Vivre » ou « Dun »), repose sur quatre axes stratégiques :

1. Assurer une vie en bonne santé dans un environnement sain.

2. Offrir une éducation de qualité, des formations adaptées et des emplois décents.

3. Garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

4. Promouvoir une retraite digne pour tous.



Dans cette région où les défis sont nombreux, il invite les femmes à structurer des cellules locales pour accéder aux financements, tout en sollicitant les investisseurs à soutenir l’entrepreneuriat local afin de créer des opportunités économiques.



Après Matam, Mouhamadou Madana Kane a poursuivi sa campagne dans la région de Kédougou, avec un meeting à Salemata. Là-bas, il a mis en lumière le potentiel inexploité de la région, évoquant sa richesse culturelle et ses paysages propices au développement du tourisme. Selon lui, « Salemata a tout ce qu’il faut pour porter le développement économique et humain du Sénégal. »



La coalition « Dundu Leneen » espère ainsi convaincre les populations de voter massivement pour une alternative politique porteuse de renouveau et d’espoir pour les régions marginalisées du pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook