Tournée de la direction de la LD : La "LD-debout" tire sur Nicolas Ndiaye

La tournée que mènent le secrétaire général par intérim de la Ligue Démocratique, Nicolas Ndiaye et le porte-parole, Moussa Sarr n’est pas du goût de la Ld-debout, qui l’a exprimé de vive voix.



Moussa Sarr et Nicola Ndiaye sont en tournée en perspective du congrès, la Ld-debout est contre et l’a fait savoir à travers un communique. Dans celui-ci, le comité de pilotage de la Ld-debout précise que « Nicolas Ndiaye est en mission privée parce qu’il n’a pas l’aval du parti ». « La tournée que Nicolas Ndiaye et son clan sont entrain de dérouler est une initiative purement privée puisque non délibérée en réunion par une quelconque instance régulière de la Ld. Elle est organisée sans l’implication du secrétaire national charge de l’organisation, Mamadou Fall », indiquent les « rebelles » jallarbistes.



D’après eux, c’est la première mission du parti, initiée, organisée et déroulée sans que le secrétaire national charge des finances et de la logistique soit saisi pour évaluer les moyens financiers et logistiques a mobiliser pour les mettre à la disposition de la délégation. Pour eux, Nicolas Ndiaye organise une tournée privée avec les moyens de l’Etat. La composition de la délégation du secrétaire général par intérim, démontre à suffisance, selon le comité de pilotage de la Ld-debout, que Nicolas Ndiaye n’a pas reçu de mandat du secrétaire permanent.









L'As