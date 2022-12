Tournée économique: L’axe Tambacounda-Goudiry d’une distance de 80 km réhabilitée

L’inauguration du projet s’est déroulée ce 27 décembre en présence du président de la République Macky Sall et de Son excellence l’ambassadeur du Serviteur des deux saintes mosquées en République du Sénégal, Monsieur Saad bin Abdullah Al-Nofaia.



D'après Le Soleil, le projet vise à réhabiliter une route d’une longueur de 80 km en élevant les normes d’approvisionnement primaire des services de base au profit des personnes blessées en cas d’accidents de la circulation, ainsi que le forage de puits d’eau pour desservir les voyageurs et les résidents de la zone du projet, informe un communiqué du FSD.



Ce projet de développement contribue à développer les infrastructures du secteur de transport au Sénégal, à réduire le taux de mortalité et des blessures résultant des accidents de la circulation, à améliorer le niveau de sécurité routière, ainsi qu’à renforcer les niveaux commercial et économique et à réduire les coûts de transport. Il contribue également à créer des villes et des collectivités locales durables, en plus de renforcer les partenariats de développement en vue d’atteindre les objectifs de développement souhaités, précise la même source.