Tournée économique à Tamba: Les femmes cadres de Bby, fières des œuvres de Macky, félicitent les populations pour l’accueil exceptionnel La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle est honorée de présenter ses vœux à l’ensemble de la Communauté Catholique à l’occasion de la fête de la Nativité de Noel. Elles se disent fières de savoir la région de Tambacounda devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Les Femmes Cadres après s’être félicitées de l’aura internationale du Sénégal dans le douzième communiqué de leur Plateforme sont fières d’avoir accueilli le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guturres dans le cadre d’une visite du chantier de la Maison des Nations Unies à Diamniadio, d’un coût de 177 milliards de Francs CFA délivré début 2023, qui symbolise la solennité et le rôle historique joué par le Sénégal à travers la vision du Président Macky Sall qui fait entendre sa voix dans cette grande institution.



Les Femmes Cadres de la Plateforme de BBY sont fières de savoir la région de Tambacounda devenir un pôle économique dynamique et émergent sur la période 2023-2025, selon le Président de la République. Et, la visite du Président Sall dans le Sénégal Oriental du 26 au 29 décembre, constatent-elles, a vu les inaugurations tant attendues du camp militaire de Goudiri, de l’axe Tambacounda-Goudiri-Kidira, soit 195km, le lancement de travaux publics de constructions de pistes rurales : Goudiri-Dougue-Dianke Makha-Sadatou, soit 117km, la tenue du Conseil Présidentiel territorialisé qui a porté sur l’évaluation des engagements du Gouvernement depuis 2013, sur les prévisions d’investissement prioritaires dans la région. Mais aussi, sur la situation économique et sécuritaire de la région, le Conseil des Ministres décentralisé ainsi que la journée de l’élevage qui se tiendra ce jour.



Les Femmes Cadres saluent l’initiative du Président de la République de s’entretenir avec les acteurs socio-économiques de la région de Tambacounda. Elles se félicitent de la mobilisation exceptionnelle, de l’accueil triomphal réservé à son Excellence et salue la forte implication des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle.



Les Femmes Cadres se joignent à l’ensemble des Tambacoundois pour remercier son Excellence des investissements infrastructurels d’un montant total de plus de 248 milliards effectués entre 2012 et 2022, qui se poursuivent jusqu’en 2026 pour faire de la région de Tambacounda un hub économique. Elles se réjouissent également de la remise de financement aux femmes et aux jeunes du Sénégal Oriental, tout en notant les résultats satisfaisants des programmes tels que le PUDC, PMA, Promovilles qui ont amélioré les conditions de vie des populations.



Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, salue la Vision du Président de la République, qui au-delà de l’équité territoriale, rééquilibre les chances régionales, en rendant à chaque territoire sa fierté et sa dignité. Ainsi, est-elle fière de réaffirmer son engagement à accompagner son Excellence le Président de la République Macky Sall, dans la réalisation de sa vision pour le Sénégal Horizon 2035.



