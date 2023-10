Tournée économique à Thiès: Le Premier Ministre, Amadou Ba répond aux doléances des acteurs socio-économiques Entamant une tournée économique dans la région de Thiès du 28 octobre 2023 au 1 er novembre 2023, le Premier Ministre Amadou BA a rencontré ce samedi les acteurs socio-économiques de la Cité du Rail. Au cours de la rencontre, ils ont émis plusieurs doléances qu’il a promises de résoudre en synergie avec le Gouvernement dans les plus délais.

Répondant à une requête sur l’agriculture, Amadou BA rappelle les efforts consentis par le Gouvernement. « Nous avons fait une subvention de 100 milliards pour la campagne agricole », a-t-il martelé. Dans cette lancée, il préconise la création d’une grande banque nationale pour soutenir les besoins des paysans et des autres classes de la population sénégalaise. « Au Sénégal, il faudrait que nous ayons une grande banque pourquoi ne pas fusionner le Crédit agricole, la Bhs ou bien même la Der ?», s’est-il interrogé.



Par la suite, le Chef du Gouvernement répond aux requêtes des acteurs du maraîchage. « Concernant le maraîchage, il nous faut des chambres froides, l’exemple de la Covid-19 est une parfaite illustration….Pour l’audience, je vous la donnerai mais je ferai de tout mon possible pour que le Président vous reçoive », a-t-il promis.



Après les requêtes du secteur du maraîchage, Amadou BA s’est appesanti sur les doléances du secteur agricole. « Concernant l’élevage, nous voulons atteindre l’autosuffisance en viande… On verra comment vous mettre en rapport avec le 3FPT », a-t-il préconisé. « Concernant l’aviculture, dès mon retour à Dakar, je ferai le maximum avec la Der ou le FONGIP », a soutenu le Chef du Gouvernement. « A propos de l’interdiction de l’importation du volaille, on verra avec le ministère des finances et les services concernés », a-t-il souligné.



Dans cette même veine, le Premier Ministre a répondu aux acteurs de la pêche en revenant sur les événements tragiques de Kayar. Il a déploré ces incidents et appelle à une rencontre avec les acteurs. Dans cette lancée, le Pm a aussi répondu aux acteurs du commerce. « Concernant le commerce, je rappelle que le Gouvernement a un programme de rénovation des marchés », a-t-il poursuivi avant d’enchaîner :« sur l’aide aux femmes commerçantes, on va approcher le ministère de la femme », a-t-il indiqué.



Revenant aux doléances des acteurs du transport, le Pm se réjouit des nouvelles routes et mise sur la sécurité routière. « Sur le transport, nous avons de nouvelles routes, il nous faut de nouveaux véhicules tout en veillant à la sécurité routière . Mais ce sont des choses qu’on doit voir avec les transporteurs », a-t-il argué.



Abordant le volet sanitaire, avec les requêtes sur la CMU, le Pm s’est voulu rassurant. « Concernant la CMU, nous allons avoir les modalités pour une prise en charge efficace », a-t-il affirmé.



Répondant aux doléances sur les mines et la géologie, il a promis de revoir les redevances. « Concernant les mines et la géologie, on verra le secteur surtout avec les redevances. On vous mettra en rapport avec le ministère des mines », a-t-il indiqué.



Après les mines et la géologie, le Premier Ministre a aussi abordé la problématique de l’artisanat. « Concernant l’artisanat, vous avez parlé d’un espace, nous avons aménagé un espace à Mbour. Il y’a aussi la ZAMPA à Diamniadio », a-t-il rappelé.



La dernière requête répondue a été celle des femmes transformatrices qui réclament plus de soutiens. « Les femmes transformatrices, j’ai une entendu ce triptyque formation, financement… Il y’a aussi le programme Prodac dans la zone de Notto », a-t-il conclu. A l’issue de la rencontre, le Premier Ministre Amadou BA a félicité l’assistance pour la forte mobilisation.



