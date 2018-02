Tournée politique : Thierno Bocoum continue « d’Agir » dans le Baol

À l'image de de son ex-mentor Idrissa Seck, Thierno Bocoum est en tournée depuis plusieurs jours à l’intérieur du pays, précisément dans le Baol.



À cette occasion, le Président du «Mouvement Agir », a « conscientisé » les populations de cette contrée sur la nécessité de changer de paradigmes pour sortir le Sénégal de l’ornière.



«C’est ensemble que nous devons agir. Voilà maintenant des mois que je vous le dis dans toutes mes sorties et je le répète : nous avons besoin d’une masse critique de personnes convaincues de la nécessité de changement, pour aller à l’assaut des compatriotes non convaincus ou hésitants. Nous devons impérativement changer de paradigmes si nous voulons sortir ce pays de l’ornière. C’est à nous de jouer, pas aux autres. NOUS, dans notre diversité et notre ferme volonté de changement», déclare-t-il en substance; partout où il passe.