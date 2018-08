Toussaint Manga : « Si Karim Wade et Khalifa Sall ne participent pas à la présidentielle, Macky verra ce qu’il verra » Venu participer à la marche de ce dimanche 12 août 2018 du Front de Résistance Nationale (FRN) entre Pikine et Guédiawaye, le député PDS Toussaint Manga a prévenu Macky Sall que Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall seront candidats à la présidentielle de février 2019 ou l’opposition va lui montrer de quel bois elle se chauffe.

