Tout savoir sur les gaz de bébé Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)| Les nouveaux parents sont souvent surpris de voir que leur bébé a énormément de gaz ! Si ce sujet peut prêter à sourire lorsqu'il n'a pas d'incidences particulières, il peut devenir plus difficile à gérer lorsqu'il provoque inconfort et douleurs chez bébé. Lorsque le nouveau-né se tortille dans tous les sens et pleure beaucoup, il est conseillé de consulter pour en trouver la raison. Coliques, allergies, allaitement…, les causes de flatulences sont nombreuses. Voyons comment y remédier pour soulager votre bébé.





Les gaz, c'est normal ?



Tous les bébés ont des flatulences. Puisqu'ils n'ont pas encore acquis le sentiment de gêne que l'émission de gaz en public provoque, ils ne se privent absolument pas pour les évacuer autant qu'ils le veulent. Chez le nouveau-né, ce phénomène sonore résulte principalement du processus de digestion du lactose et des autres nutriments contenus dans le lait maternel ou infantile. En moyenne, un bébé produit entre 15 et 20 pets par jour. Tout cela reste normal si votre bébé ne pleure pas, ne semble pas en souffrir, et mange correctement. Si tel n'est pas le cas, parlez-en avec votre pédiatre, car de nombreuses autres raisons peuvent expliquer une production excessive de gaz.



Les problèmes d'allaitement



Chez les bébés allaités, ce type d'inconfort intestinal est généralement occasionné par une mauvaise prise au sein. Mal positionné, le bébé tète, mais avale également une trop grande quantité d'air parce que sa bouche n’entoure pas totalement le mamelon. Pour y remédier, il convient simplement de rectifier, s'il le faut, le positionnement du bébé. Si vous donnez le biberon, pensez à vérifier que la taille de la tétine est adaptée à son âge et qu'elle n’est ni trop grande ni trop petite.



Les coliques



Ce trouble digestif très fréquent chez le nouveau-né survient principalement entre la 2e et la 6e semaine après la naissance, et génère d'importantes inquiétudes pour les parents, qui ne savent pas comment soulager leur bébé. Pleurs incessants, visage rouge, jambes repliées, poings serrés…, que faire devant un petit bout qui semble souffrir ? Si les causes de la colique ne sont pas véritablement établies, ces maux digestifs résulteraient de l'immaturité du système digestif des tout-petits auquel il faut un peu plus de temps pour fonctionner normalement. De quoi dédramatiser un peu la situation. Pour réduire les gaz, certaines mamans se tournent vers l'homéopathie. Chamomilla, Dioscorea phosphorica et Nux vomica font partie des remèdes préconisés le plus souvent.



Les intolérances



Tout comme pour les coliques, certains bébés souffrent d'intolérances alimentaires à cause du manque de maturation de leur système digestif. Cela peut même aller jusqu'à l'allergie. Dans la majorité des cas, ces intolérances sont ponctuelles et disparaissent au fur et à mesure que l'appareil digestif acquiert toutes ses capacités. Mais il arrive parfois que le trouble persiste plus durablement, auquel cas il est conseillé de consulter. La mère allaitante pourra se voir conseiller d'adopter un régime alimentaire différent avec éviction de certains aliments réputés pour donner des gaz. Un changement de lait infantile pourra être recommandé pour les bébés nourris au biberon.



Comment soulager bébé ?



Certes, les bébés émettent beaucoup de gaz. Mais les parents se retrouvent très vite démunis face aux crises de leur bébé en proie à des douleurs intestinales. Oui mais voilà, les solutions thérapeutiques pour ce type de situation ne sont pas très nombreuses. Le plus important est de rassurer votre bébé et de l'apaiser pour l'aider à évacuer ses gaz. Pour cela, vous pouvez le porter contre vous, en peau à peau, ou le mettre sur votre avant-bras en le berçant délicatement. Vous pouvez également lui masser le ventre, ou encore le faire pédaler en le mettant sur le dos pour faciliter l'émission des flatulences. Les doudous chauffants fonctionnant sur le principe d'une bouillotte peuvent être efficaces. Attention cependant à bien maîtriser la température pour éviter les brûlures. Certains produits probiotiques peuvent également agir sur sa flore intestinale. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.



