Tout sur ce mouton à quatre cornes croisé sur la Vdn

Rédigé par Alain Lolade le 3 Décembre 2018 à 16:40

l y a quelques semaines, un mouton attirait l'attention des passants sur la Vdn. Le bélier blanc présentait tous les attributs de sa race sauf qu'il dispose de quatre cornes. Une paire «normale», sur les côtés, et une autre plantée au milieu de son crâne.



Son propriétaire, un Nigérien, l'a vendu très cher. Et pour cause. Un mouton de ce genre est très couru, surtout pour les possibilités mystiques qu'il offre.



Une saltigué interrogée Seneweb dans cette vidéo acquiesce.



L'imam que nous avons contacté, pour sa part, est loin de ces considérations païennes. Il souligne que le bélier en question est un bélier comme les autres, éligibles pour tous les sacrifices recommandés par l'islam sauf pour la Tabaski.



L'œil de notre vétérinaire est plus «curieux». Il scrute le mouton à quatre cornes avec davantage de questions que de réponses.