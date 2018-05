Toute la vérité sur le scandale Serigne Ahma Mbacké contre Abdoulaye Sylla d'Ecotra: le marabout, la dame et les 120 millions

Pourtant avant que les relations ne tournent au vinaigre, Serigne Ahma Mbacké était un ami digne de confiance de l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla. En effet, Abdoulaye Sylla aurait même sorti de sa poche une somme 40 millions pour compléter les 50 millions FCFA, suite à la vente d’une maison du marabout, pour acheter un bolide flambant neuf que le marabout avait même exhibé sur Snapchat pour épater la galerie des mondanités.





Mais, le torchon a commencé à brûler quand le millionnaire Abdoulaye Sylla, ayant vécu une idylle avec une femme que lui avait présentée le marabout, aurait donné 120 millions FCFA à Serigne Ahma Mbacké pour que ce dernier donne cette mirobolante somme à cette dame dont nous tairons son nom pour honorer la femme mais Serigne Ahma a gardé l'argent par devers lui.





Face à l’imbroglio, Serigne Ahma Mbacké a dit niet et a contacté des sites internet et balancé certaines informations et a même annoncé un déballage au cours d’une conférence de presse prévue vendredi prochain, pour faire de fracassantes révélations de corruption de mœurs.





Pour rappel, Abdoulaye Sylla avait déjà déclaré une banqueroute frauduleuse à hauteur de 800 millions et, est présenté comme un entrepreneur qui n’aide pas les populations et qui a été utilisé par Serigne Ahma Mbacké qui se dit ami du footballeur italien Pipo Inzhagi, pour contrer Serigne Bass Abdou Kadre Mbacké, l’actuel porte-parole du khalif des Mourides.





Leral s’en arrête là et attend une plainte d’Abdoulaye Sylla, après un premier procès que Leral.net avait gagné. Nous nous arrêtons là en attendant les négociations. Pour rappel, Serigne Ahma Mbacké est celui qui avait insulté Ousmane Diagne, l’ancien procureur de la république et qui a été aussi cité dans une affaire de drogue. Wait and see.











