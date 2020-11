Tractations vers une nouvelle coalition : Ousmane Sonko démarche Bougane Guèye Dany Depuis le chamboulement de l’opposition après la composition du nouveau gouvernement, les cogitations fusent de partout. Si certains sont soupçonnés de vouloir migrer vers la mouvance présidentielle, l’opposition aussi tisse sa toile. Après le réveil du PDS, et même un peu avant Ousmane Sonko, le leader du Pastef continue de tisser sa toile. Aujourd’hui, il démarche Bougane Guèye Dany.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

Après l’éclatement de la coalition JOTNA qui avait porté sa candidature lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko serait dans les tractations pour mettre en place une nouvelle coalition.



Selon des indiscrétions exfiltrées par Senego, Ousmane Sonko a été aperçu à la cité Keur Gorgui chez Bougane Gueye Dany.



Que se sont-ils dit ? Vont-ils faire cause commune ?



Pour le moment, le moins que l’on puisse dire est que le leader de Pastef est dans les tractations pour mettre en place une nouvelle coalition.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos