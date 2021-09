Trafic aérien au Sénégal: Un test PCR Covid-19 négatif de moins de cinq jours, exigé

Dans une circulaire signée du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, il est indiqué les conditions de prise de trafic par les compagnies autorisées à exploiter des services aériens, à destination du Sénégal.



D'après "Le Soleil", les compagnies dont les programmes exploitations ont été approuvés par l’Autorité de l’aviation civile ou qui disposent d’une autorisation ponctuelle, sont autorisées à embarquer et débarquer leurs passagers sur présentation d’un test PCR Covid-19 négatif datant de moins de cinq jours, dûment délivré par les services compétents, souligne la circulaire.



Il est par ailleurs précisé que des restrictions peuvent être appliquées au besoin, par les autorités à des pays tiers. Les présentes dispositions sont sans préjudices des formalités d’immigration et des conditions sanitaires en vigueur, souligne la circulaire.

