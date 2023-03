Trafic avorté de migrants par voie maritime Serigne Mb Kâ encaisse 3 millions de 9 candidats et fait l’ignorant à la barre du Tribunal Modou Thioune, Khadim Ndiaye, Ousmane Kane, Serigne Sall, Mame Mor Fall, Baye Sidy Dieng doivent remercier le Seigneur. Ils nourrissaient l’espoir de rejoindre les côtes espagnoles par l’entremise du nommé Serigne Mbacké Kâ. L’homme a encaissé l’argent de ces candidats à la migration irrégulière mais n’a pu concrétiser le dessein de ces jeunes venus de la commune de Touba et environs qui lui avaient versé entre 250 et 400 mille FCFA pour cette entreprise délictuelle. Le Témoin



C’est la section de Recherches de la Gendarmerie qui a brisé les espoirs de tout ce groupe en mettant la main sur le marabout devenu passeur sur la Petite Côte. Devant la barre du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour hier, les deux parties sont revenues en détail sur les péripéties de ce projet avorté.



L’Espagne, ce n’est pas pour demain pour ce groupe de dix jeunes originaires de Touba et environs. Du moins pas par la voie maritime clandestine. La section de Recherches de la Gendarmerie nationale a fait avorter en ce mois de février le projet de voyage ourdi par le nommé Serigne Mbacké Kâ qui s’était fraichement installé sur la Petite Côte.



Connu pour faire office de marabout, le sieur Kâ s’est vite transformé en promoteur de voyages clandestins par la voie maritime. Pour l’une de ses premières expériences dans cette nouvelle activité si porteuse, le marabout a eu dans son carnet de bord dix candidats qui ont déboursé entre 250 et 400 mille FCFA. A la barre du TGI de Mbour hier (mardi), le promoteur irrégulier a reconnu avoir reçu directement de l’argent de cinq candidats.



Il reconnait sans ambages « Ibrahima m’a appelé qu’il voulait me confier l’argent, du fait que je suis un marabout. Voilà comment je suis lié à cette affaire ». Le Procureur de lui demander de dire s’il pouvait affirmer qu’il n’était pas au courant du projet que le nommé Ibrahima nourrissait. Après un long moment d’atermoiements, le prévenu finit par répondre par la négative.



En lâchant le morceau, le Parquet lui rappelle la gravité de son acte et la Présidente l’invite à détailler les transactions effectuées avec les candidats au voyage. En tout, l’intermédiaire aurait reçu 2990000 FCFA. D’ailleurs, sept des intéressés se sont vus remettre par l’intermédiaire de l’avocat de la défense leurs sommes à travers des enveloppes. La présidente du Tribunal leur a donné le soin de vérifier si l’intégralité de leur dû leur a été restituée.



Modou Thione, qui aura remis 290 000 FCFA à l’intermédiaire après avoir défalqué 10 000 FCFA du pactole exigé sur le billet du transport Touba –Mbour, a dit : « Il devait m’amener en Espagne moyennant 290.000 Frs. Il m’a emmené à Nianing. Nous sommes restés là-bas durant 15 jours et finalement nous ne sommes pas partis ».



Le Procureur de rebondir pour sermonner le prévenu. « Combien de personnes sont mortes entre le désert et la mer, des dégâts causés que par des humains», lui demanda-t-il. Sans gêne, Serigne Mbacké Kâ de lui répondre. « Je ne laisserai pour rien au monde mes enfants prendre les pirogues ». .



La Présidente de rétorquer : « Eux aussi sont des enfants de quelqu’un. Tu prends leur argent pour un voyage périlleux alors que tu protèges ta propre famille. Ce sont des jeunes même s’ils ne sont pas tes enfants tu devrais les faire revenir à la raison pour qu’ils sachent que ce voyage est meurtrier ».



Devant la constance des faits, le Parquet a requis l’application stricte de la loi. Me Mané, défendant les intérêts de Serigne Mbacké Kâ, n’a pas contesté les faits. « Il savait que c’était une opération non légale. Seulement, sa notoriété en a beaucoup souffert, il a une sanction très lourde », a plaidé la défense.



Le talibé qui a requis les services d’un avocat a promis de rembourser les autres candidats qui ont déclaré avoir remis en tout 1300 000 FCFA au marabout qui a nié malgré le témoignage de certains candidats avec qui ils étaient ensemble durant ces 15 jours. Au final, le tribunal a mis en délibéré l’affaire au 7 mars prochain.

Le Témoin



