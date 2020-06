Trafic de chanvre indien: 175 kg d'«herbe qui tue» découverts sur le châssis d’un camion malien Les soldats de l’économie sénégalaise, les douaniers de la ville de Moussala située à Kédougou, ont déjoué hier lundi, le coup des narcotrafiquants, dénichant 175 kg de chanvre indien estimés à 17 500 000 de francs Cfa.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon le bureau des relations publiques des Douanes, « la drogue était conditionnée dans des sacs et dissimulée dans une cachette aménagée sur le châssis d’un camion immatriculé au Mali ».



C’est ce qu’indique un communiqué reçu et relayé par l’Agence de presse Sénégalaise, APS, site visité par Leral.net



D’près cette source, « cette saisie porte à plus 500 kg la quantité de chanvre indien saisie en une semaine dans le cadre des opérations spéciales Covid-19 ».



Avant la fermeture des frontière, cet axe était très usité par les trafiquants.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos