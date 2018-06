Trafic de chanvre indien : Deux Sénégalais et deux Maliens tombent avec 82 kg de yamba Deux Sénégalais et deux Maliens ont été déférés au parquet hier, pour trafic de chanvre indien. Les présumés dealers ont été arrêtés par la gendarmerie, samedi dernier, au niveau du rond-point Kirène où ils faisaient leur transaction.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juin 2018 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Les quatre personnes déférées hier au parquet de la République de Mbour pour trafic de drogue ont des soucis à se faire. A la Maison d’arrêt et de correction de Mbour où ils séjournent depuis, ils auront tout le temps de méditer sur leur sort. En effet, la bande constituée de Norbert Diedhiou (propriétaire de la marchandise), Mansour Diop (chauffeur de taxi) Yakouba Sidibé (chauffeur de camion) et son apprenti Madou Traoré, a été arrêtée pour trafic de drogue.



Apres avoir reçu des renseignements fiables, les gendarmes qui étaient en civil, se sont lancés la poursuite du camion qui convoyait la drogue. Au niveau du rond-point de Kirène, le chauffeur du camion, Yakouba Sidibé, s’est arrêté pour remettre la marchandise à son propriétaire du nom de Norbert Diedhiou. Ce dernier, qui était à bord d’un taxi en provenance de Thiès, ne se doutait pas de la présence des gendarmes qui le suivaient de prés. Au moment où le chauffeur du camion remettait la marchandise qui était dissimulée dans deux sacs, les hommes en bleu ont surgi des buissons et arrêté les quatre trafiquants.



Après la durée légale de leur garde-à-vue, ils ont été déférés au parquet pour trafic international de drogue.



En effet, depuis longtemps, le corridor Dakar-Bamako est devenu un axe très emprunté par les dealers pour faire entrer le produit prohibé au Sénégal, en provenance du Mali. C’est ainsi que les chauffeurs malintentionnés, adeptes du gain facile, profitent de ce trafic illicite pour se faire de l'argent. Le chanvre indien appelé « Brown », vendu à 70 000 Fcfa le kilogramme, est très prisé par les consommateurs de yamba. C’est la raison pour laquelle beaucoup de chauffeurs qui empruntent l’axe Bamako-Dakar, n’hésitent pas à intégrer le réseau du trafic de drogue.



Avec cette énième arrestation, le propriétaire de la marchandise, qui vient humer l’air de la liberté il y a juste 4 mois, est retourné à la citadelle du silence.



Selon nos sources, ces arrestations portent à 34 individus le nombre de trafiquants alpagués par la gendarmerie nationale, pour un poids total de 510 kilogrammes de chanvre indien.















L’As

