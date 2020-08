Trafic de chanvre indien : Deux menuisiers déférés au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies a déféré au parquet Abdoulaye S. et Ibrahima D. pour détention et trafic en association de chanvre indien. Selon L'Asnews, les mis en cause, menuisiers de profession, ont été alpagués à Grand Médine par les éléments de la brigade de recherches du Commissariat au cours d’une opération de sécurisation.



C’est suite à une infiltration de l’endroit dénommé «Café Gui» que les mis en cause ont été appréhendés avec 10 cornets de chanvre indien. Toutefois, les mis en cause ont nié être propriétaires de la drogue, arguant avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Des allégations qui n’ont pas convaincu les limiers. Puisque Abdoulaye S. et Ibrahima D. sont poursuivis pour détention et trafic en association de chanvre indien.u[

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos