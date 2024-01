Trafic de chanvre indien: Un récidiviste piégé via une livraison de 1 kg Bouna D. et Cheikh D. vont rester en détention pendant deux longues années. C’est ce qu’a décidé le tribunal des flagrants délits de Dakar, qui a condamné les deux amis pour offre ou cession de drogue et complicité dudit chef.

Marié et père de deux enfants, Cheikh D. a passé trois ans de sa vie en taule pour trafic de drogue. Cette sanction n’a pas dissuadé le quadragénaire, qui s’est à nouveau retrouvé en détention pour des faits similaires. Repéré aux Parcelles Aissainies par les enquêteurs, Bouna D. avait par devers lui, un sachet contenant 40 cornets de chanvre idien, un portable et quatre billets de 1.000 francs Cfa. En garde-à-vue, le père de trois enfant a laissé entendre qu’il se livre à la vente de chanvre indien en détail depuis mai 2021.



D'après "Rewmi", le 24 décembre 2023, il a acquis 500 grammes à 55.000 francs Cfa auprès de son ami, Cheikh D. Il revendait le produit nocif par cornet de 2.000 francs. Sur ces entefaites, les enquêteurs ont instruit à Bouna de passer une commande d’1kg auprès de son fournisseur. Une fois au lieu du rendez-vous pour la livraison, Cheikh D. a été alpagué. Il révélera aux limiers qu’il a acheté l’herbe qui tue à Mbour, le 23 décembre 2023. Le récidiviste et son compère ont été ainsi placés sous mandat de dépôt, le 29 décembre 2023. Mais, ils ont contesté leur statut de dealers lors de leur face-à-face avec le juge des flagrants délits de Dakar.



Domicilié à Keur Massar, Cheikh a allégué qu’il a arrêté son commerce illicite depuis 2005. Il s’active dans l’élevage de moutons et de volaille. « Au moment de mon interpellation, je revenais de la mosquée. Une fois chez moi, les enquêteurs ont fait main basse sur mes 3 millions francs Cfa. Il n’ont pas saisi de la drogue au cours de leur perquisition », a-t-il déclaré. Cependant, Cheikh a admis qu’il mettait en relation Bouna et des vendeurs de chanvre indien. Ce que son acolyte a confirmé.



Seulement, Bouna a précisé qu’il a acheté les 40 cornets pour fêter la fin d’année. Il devait les consommer avec ses amis. Un argument qui n’a pas emporté la conviction du représentant Ministère public, qui a sollicité deux ans ferme contre le duo qui a comparu sans avocat. Après disqualification du délit d’offre ou cession de drogue en complicité à l’encontre de Cheikh D., le président du tribunal a condamné les prévenus à deux ans d’emprisonnement ferme.





