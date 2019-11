Trafic de drogue, Decroix répond à Cissé: « ce monsieur-là me fait rigoler » Mamadou Diop Decroix a répondu à Moustapha Cissé Lô qui avait indiqué que le leader de And Jëf/Pads, connaît les personnalités publiques qui sont dans le trafic de drogue.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 07:44

«Ces propos de Cissé Lô m'ont vraiment fait rire. Ce monsieur-là me fait vraiment rigoler». A dit Diop sur la RFM.

Et de poursuivre, « j’avais introduit une question orale à l’Assemblée nationale pour demander au Président la mise en place d'une enquête parlementaire sur la drogue, parce que Moustapha Cissé Lô avait dit que lui, il connaît les gens qui sont dans la drogue. Moi je pensais qu'il était sérieux. Et que donc ça méritait des investigations. Maintenant s'il dit que moi je connais ces gens, qu'est-ce qu'il faut penser de sa première déclaration ? Franchement c'est compliqué des gens comme ça».



