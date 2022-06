Trafic de drogue à Podor : deux individus interpelés au village de Bodé Lao Les éléments de l’Unité de lutte contre les stupéfiants de Podor et relevant de la Brigade régionale des stupéfiants de Saint-Louis, une entité de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, ont interpellé deux individus au village de Bodé Lao, situé dans le département de Podor, dimanche dernier, avec sept blocs de chanvre indien de la variété “marron’’ accusant un poids total de 10,900 kg. EnQuete

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Selon nos informations, il s’agit d’un électricien en bâtiment du nom de S. A. Ba (28 ans) et de S. Guèye (31 ans) se disant formateur en électricité. L’interpellation des susnommés, selon nos informations, a été effectuée suite à l’exploitation d’une information anonyme faisant état d’un réseau intense de trafic de chanvre indien animé par le dealer dénommé S. Guèye, qui opère à Aéré Lao et ses environs.



Il est habitué, selon nos informations, à vendre le bloc de l’’’herbe qui tue’’ à ses clients, moyennant la somme de 120 000 F CFA. Au bout de leurs investigations, les policiers parviendront à dessiner l’architecture de son réseau avant de l’appréhender à la suite d’une opération rondement menée, avec son acolyte S. A. Ba, alors qu’ils tentaient de céder le produit prohibé.



Ainsi, la fouille du sac à sisal trouvé sur une moto Jakarta a permis de découvrir et de saisir sept blocs de chanvre indien de la variété dite “marron’’ accusant un poids total de 10,9 kg à la pesée.



Tous les deux ont été placés en position de garde à vue. Au terme de leur période d’auditions, ils seront présentés au procureur de Saint-Louis pour les faits d’association de malfaiteurs et de détention et trafic de chanvre indien.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook