Trafic de drogue dans la police : Mardi, jour de vérité

Le procès de l’affaire dite de « la drogue dans la police » s’ouvre aujourd’hui devant la Chambre criminelle du Tribunal de Dakar. Trois personnes sont appelées devant la barre. Il s’agit d’Ibrahima Dieng, agent de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) sa copine Awa Thiam et la mère de celle-ci. Ils sont poursuivis de trafic international de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Ils risquent dix ans de prison ferme pour ces faits. Outre cette condamnation, Ibrahima Dieng risque la radiation du corps de la police. Ce procès doit éclairer l’opinion sur cette sombre affaire qui avait fait les choux gras de la presse en 2014. D’autant qu’elle est la cause du limogeage du Directeur général de la police de l’époque, le commissaire Abdoulaye Niang, suivie de la radiation du Comissaire Cheikhna Keïta. Affaire à suivre…