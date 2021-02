Trafic de drogue : la Douane de Kaolack et Joal intercepte 550 kg de chanvre indien 550 Kg de chanvre indien ont été saisis hier par les services des Douanes de Kaolack et de Joal. Cette importante saisie entre dans le dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée.

Elle a été effectuée par les agents de la Subdivision des Douanes de Kaolack, région douanière du Centre et ceux du GPRRF de Thiès, nous rapporte « Le Témoin ».



La première saisie porte sur huit (08) colis de chanvre indien « Green » d’un poids de 50 kgrs chacun, soit un total de 400 Kg. La drogue a été interceptée vers 15h 30, ce lundi 01 février 2021, dans la forêt de Paoscoto par les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Nioro du Rip.



Un peu plus tôt, une escouade du Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPRRF), Unité douanière basée à Thiès, en mission de surveillance de la Petite côte interceptait un véhicule hippomobile (charrette) chargé de six ballots contenant 150 kg chanvre indien.

Cette saisie a été aussi effectuée dans une forêt, celle de Ngazobil (Joal). La valeur totale des produits saisis au cours de ces deux opérations est estimée à 44.000.000 de francs CFA, selon toujours le journal.



