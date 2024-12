Trafic de e-cannabis au Sénégal : L'Ocrtis démantèle un réseau international

Une nouvelle forme de drogue, le e-cannabis, vendu sous forme de cigarettes électroniques, a été introduite au Sénégal. L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) qui a été mis au courant, a déclenché une enquête.



Selon les informations du journal "Libération", cinq individus ont été déférés devant le parquet financier. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, aide ou assistance dans une entreprise d’importation de e-cannabis, trafic de stupéfiants et blanchiment de capitaux ».



Parmi les suspects figurent deux étudiants, une élève, deux Sénégalo-américains et un homme d’affaires présumé être le cerveau de l’opération.

À en croire le journal, l’affaire pourrait prendre de l’ampleur, les enquêteurs s’intéressant désormais à des fils de richissimes hommes d’affaires, qui seraient impliqués dans ce trafic.



Cette série d’arrestations fait suite à une plainte déposée au parquet par un Gp (Gratuité Partielle) effectuant des voyages entre les États-Unis et le Sénégal. Celui-ci aurait découvert, sur le sol américain, 43 cartouches de e-cannabis dissimulées dans un haut-parleur emballé dans un colis destiné à Dakar.



Pour démanteler ce réseau, les enquêteurs de l’Ocrtis ont collaboré avec le Homeland Security Investigations (HSI) et la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. Les 14 et 15 décembre 2024, une opération de livraison surveillée avec substitution de produit, a permis d’interpeler les principaux suspects.



Une délégation judiciaire devrait désormais être mise en place, pour donner une nouvelle dimension à cette affaire, qui soulève des questions sur la circulation des drogues nouvelles et les complicités impliquées dans leur importation.













PressAfrik