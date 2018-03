Trafic de fausses Déclarations d’Importation de Sucre : Trois affairistes arrêtés par la gendarmerie

Trois hommes d’affaires dont un ex-agent du ministère du Commerce ont été arrêtés pour faux et usages de faux portant sur des fausses Déclarations d’Importation de Produits Alimentaires (Dipa) pour le sucre. Entre le commerçant désirant importer du sucre et les faussaires porteurs d’une autorisation dans ce sens, un marché fut conclu pour une somme de 80 millions cfa.



Pour s’entourer de toutes les garanties, le commerçant est allé auprès de la Direction de Commerce pour vérifier l’authenticité de ladite Déclaration d’Importation de Produits Alimentaires pour 10.000 tonnes de sucre. Une vérification qui s’est avérée fructueuse puisque ledit document est totalement faux. Une plainte déposée au niveau de la Brigade de gendarmerie de Recherches (Faidherbe) a permis de démanteler tout le réseau de composé de faussaires. Il ressort de l’enquête qu’ils ont pu bénéficier du concours professionnel d’une dame du nom de A. Nd, un ex-agent du ministère du Commerce.



Au moment où les gendarmes s’activaient autour de cette affaire, d’autres commerçants s’agitent pour faire sortir une cargaison de 12.000 tonnes de sucre d’une valeur de 4 milliards Cfa. Peine perdue puisque les agents des douanes n’oseront jamais laisser sortir ou faire dédouaner une telle cargaison sans l’assujettissement d’une « Dipa » délivrée par les services compétents du ministère du Commerce.



Par ailleurs, les douaniers et opérateurs économiques fustigent le fait que les responsables de la Css accusent à tout vent et ne parlent que de la fraude, pour masquer les failles d’une contre-performance industrielle et d’un manque de compétitivité.











Le Témoin