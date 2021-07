Trafic de faux billets: Un Bissau-guinéen tombe à Pikine

Un individu de nationalité bissau-guinéenne a été alpagué par les limiers du commissariat de Pikine, pour détention et mise en circulation de faux billets de banque. I. S qui détenait 68 faux billets en euros d’un montant de 3400, soit l’équivalent de 2,21 millions FCfa, s’est pointé nuitamment à la boutique d’un commerçant basé au marché Zinc, pour essayer d’échanger les faux billets en FCfa.



D'aprés le récit de "L'As", le commerçant Mb. D. a pris alors le soin de prendre un détecteur de faux billets pour vérifier l’authenticité de l’argent. Après vérification, il a fait comprendre à son client qu’il détenait 50 faux billets. Sachant que les carottes sont cuites, I. S. prend alors ses jambes à son cou.



Les hommes du Commissaire Mame Arona Bâ en patrouille, sont descendus sur les lieux pour interpeller le mis en cause. En fuyant, I. S. a jeté 68 billets de 50 euros par terre. Conduit au commissariat de Pikine, le mis en cause a indiqué qu’il ne savait pas qu’il détenait de faux billets. Des allégations qui n’ont pas convaincu les limiers de Pikine, qui l’ont présenté au procureur.

