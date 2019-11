Trafic de faux billets: ce que risque le député Bougazelli Le député Seydina Fall Bougazelli risque gros s’il est reconnu coupable de trafic de faux billets. Et pour cause, les infractions relatives au délit de faux monnayage sont punies conformément à la loi 84-11 du 4 janvier 1984, abrogeant et remplaçant les articles 119 et 124 inclus du Code pénal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos