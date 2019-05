Trafic de faux médicaments : l’affaire Mamadou Oury Diallo jugée en appel aujourd’hui à Thiès C’est ce lundi 27 mai 2019 que l’affaire dite des faux médicaments mettant en cause Mamadou Oury Diallo et Khalifa Sylla, sera jugée au tribunal de Thiès. Appelée le 13 mai dernier par le tribunal de Diourbel, l’affaire a été finalement renvoyée en l’absence de Mamadou Oury Diallo, gracié le 3 avril dernier par le président de la République. Une grâce dont le juge n’avait aucune trace, ni document.

Madou Oury Diallo et son complice Khalifa Sylla avaient été jugés et condamnés à 5 de prison ferme en première instance par le tribunal de Grande instance de Diourbel, pour trafic de faux médicaments portant sur 1 milliard 300 millions de francs Cfa.



Mamadou Oury Diallo avait fait appel de cette décision avant d’être gracié le 3 avril dernier, en toute illégalité selon les juristes, puisque ne remplissant pas les conditions de grâce.

