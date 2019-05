Trafic de faux médicaments : le procès en appel dans l’affaire Mamadou Oury Diallo encore renvoyé au 24 juin 2019 Déjà renvoyé le 13 mai dernier, le jugement en appel dans l’affaire de trafic de faux médicaments, impliquant Mamadou Oury Diallo et son acolyte Bara Sylla, appelée ce lundi matin au tribunal de Thiès, a été encore renvoyée au 24 juin prochain. Mamadou Oury Diallo gracié le 3 avril dernier, était encore absent à la barre.

Selon la partie civile, une citation sera envoyée à son dernier domicile, à Kaolack et il sera jugé, même s’il ne se présente pas.



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|



