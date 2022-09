Trafic de passeports diplo’ au Palais : Les deux gendarmes jugés vendredi

Les gendarmes impliqués dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques, seront à leur tour jugés vendredi prochain. D'aprés des informations de "L’Observateur", reprises par "Rewmi", leur procès se tient devant le tribunal militaire, neuf mois après leur placement sous mandat de dépôt. Et les deux gendarmes arrêtés dans cette affaire seront jugés vendredi prochain.



Également impliqués dans ce scandale qui avait éclaboussé la Présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères, deux anciens députés de la majorité, Boubacar Biaye et Mamadou Sall, ont été jugés et condamnés en septembre 2021. Le premier avait écopé de deux ans de prison dont cinq mois ferme tandis que le second avait pris deux ans dont six mois ferme.



Le duo a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, trafic de migrants et faux et usage de faux en écritures privées de banque dans un document administratif et en écritures publiques authentiques.