Trafic de passeports diplomatiques: La gendarmerie "arrache" son adjudant-chef des mains de la police L'enquête sur le trafic de faux passeports diplomatiques connaît des relents de tension entre la police et de la gendarmerie qui a "arraché" son adjudant-chef des mains de la police alors qu'il était en garde à vue.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 05:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon Source A, l'adjudant-chef Mamadou lamine Bâ, alias Ousseynou Bâ arraché des mains de la police pour dormir à la Section de Recherches.



Des interrogations sur l'intervention des hommes en bleu qui sont venus à la rescousse de leur adjudant-chef. Face à face capital avec le parquet qui n'a pas encore fait de jonction entre le premier dossier et les nouveaux éléments.



Pour rappel, avec l'éclatement du trafic de passeports diplomatiques entre la Présidence et les Affaires Etrangères qui datent depuis des années, des gendarmes et des agents du MAESE ont été cités et épinglés dans le dossier, avec un réseau très huilé qui a quasiment grugé tout son monde avant d'être démantelé.

