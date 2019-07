Trafic de peaux de bête: 3 délinquants tombent à Kolda

Trois individus ont été arrêtés ce jeudi à Diaobé (Kolda) à par les forces de défense et de sécurité en possession d’une importante quantité de peaux d’espèces protégées.



Il s’agit selon Le Quotidien qui cite un document d’Eagle Sénégal, d’une peau de lion, une peau de léopard, 26 peaux de crocodile de belles tailles et 7 autres espèces intégralement protégées, représentant un total de 52 peaux de 11 espèces sauvages protégées.



Les trois malfaiteurs, informe la source, sont actuellement entendus par les limiers sur les faits qui leur sont reprochés.



Au regard de l’article L32 du Code de la Chasse et de l’Environnement portant sur la détention, la circulation et la commercialisation d’espèces protégées, ces présumés trafiquants encourent « une peine d’emprisonnement et de fortes amendes ».

