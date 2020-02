Trafic de visas: Djidiack et Gie placés sous mandat de dépôt

Le sort du manager de Viviane Chedid, Djidiack Diouf, et de ses complices présumés arrêtés pour trafic de visas est scellé. Le Procureur a ouvert une information judiciaire, confiée au juge du huitième cabinet, Mamadou Seck.



Dans son réquisitoire introductif, le parquet a requis le mandat de dépôt contre tous les prévenus dans cette affaire.



Mamadou Mbaye et Djidiack, ainsi que toute la bande ont été placés sous mandat de dépôt. Et, ils vont passer leur première nuit à Rebeuss.