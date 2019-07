Trafic du bois de la Casamance: Les forestiers dénoncent la complicité du gouvernement de Barrow Avec l’avènement du régime de Adama Barrow en janvier 2017, les autorités sénégalaises espéraient mettre fin au trafic de bois, en provenance de la Casamance. Que nenni. Le phénomène continue de plus belle. De l’avis de l’Union nationale des coopératives et exploitants forestiers du Sénégal (Uncefs), les trafiquants continuent de sévir, en complicité avec les autorités gambiennes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|

«Depuis 10 mois, nous vivons cette situation sous l’œil bienveillant du gouvernement gambien qui permet aux trafiquants ramenant du bois ‘’venne’’ à partir du Sénégal, de pouvoir le scier et le transporter dans les containers», déplore Mamadou Salif Mballo, secrétaire général du l’Uncefs, selon des propos rapportés par "Le Quotidien".



Il faut relever que 60% des forêts sénégalaises se trouvent à la frontière avec la Gambie, c’est-à-dire de Ziguinchor à Sédhiou en passant par Kolda jusqu’à Tambacounda. Ces zones sont «assaillies de plus belle avec la complicité des nouvelles autorités gambiennes, qui ont autorisé la réouverture de l’exportation de bois de ‘‘venne’’ à partir du Port de Banjul», dénonce-t-il.



M. Mballo qui rencontrait hier le ministre de l’Environnement et du Développement durable, a estimé qu'il «urge de stopper ce trafic parce que les populations autochtones aveuglées par l’argent, venant de la Gambie, contribuent davantage à cette exploitation du bois qui mérite d’être éradiquée».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos