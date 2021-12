Trafic entre la Présidence et les Affaires Etrangères: La magouille a duré 3 ans le trafic de passeports diplomatiques qui secoue la République, entre la Présidence et les Affaires Etrangères date de trois ans, selon Libération.

Les opérateurs économiques Limamoulaye Seck, Aly Ndao; les agents des Affaires Etrangères, Badara Sambou et Cheikh Arabi Samb, les premiers à tomber.



Des lettres de demandes de passeports diplomatiques faussement attribuées à des autorités étaient glissées dans le courrier. Le réseau a attribué des lettres à Mamadou Seck, Souty Touré...pour décrocher des documents de voyage aux candidats.



Codou Ndiaye et Yacie Fall, les deux fausses nièces de feu Falilou Kane, obtiennent des passeports diplomatiques et payent 12 millions F CFA à la mafia.



Dix mille (10.000) euros soutirés au...Président après une lettre en toc pour la fausse évacuation d'une autorité religieuse.

