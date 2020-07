Trafic humain, prostitution - Le commerce de la chair fraîche envahit le pays Sous nos cieux, des drames se passent et cette fois-ci, c'est le réseau des Saly Niakh Niakhal qui tombe avec treize nigérianes qui servaient comme objets sexuels et autres traitements inhumains, causés par leurs proxénètes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020

Piégées, trahies et abandonnées à de véreux trafiquants humains qui les prennent pour de la marchandises, de jeunes filles originaires de pays anglophones d'Afrique finissent leurs rêves comme prostituées dans les zones du nord-est du Sénégal, relate Kritik.

Le mal de Khossanto s'est déplacé dans les zones urbaines du pays et , désormais, les réseaux pullulent dans les villes touristiques et attractives avec la manoeuvre des proxénètes et entremetteurs qui ont la même réputation que les marchands d'esclaves.



