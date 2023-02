Trafic intérieur de drogue : Trois pêcheurs risquent 10 ans de réclusion criminelle

L’affaire des 500 kg de chanvre indien saisis à Rufisque, plus précisément à la plage de Diokoul, a été vidée hier devant la Chambre criminelle de Dakar. Youssou Sylla, Djibril Lô et Mbaye Ngom étaient au banc des accusés. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue ». Tout est parti d’une dénonciation anonyme reçue par le Commissariat de Rufisque.



D'aprés "L'As", elle faisait état d’un vaste trafic de chanvre indien sur la plage de Diokoul. Une descente a été faite sur les lieux, dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Djibril Lô a été le premier à être alpagué, en possession de 50 kg de produit prohibé. Interrogé sur l’origine dudit produit, il affirme l’avoir soustrait de la pirogue de Mbaye Ngom. Les limiers se sont déportés par la suite dans le bateau de ce dernier, afin de vérifier l’information. Sur place, ils ont saisi 450 kg de chanvre indien. Youssou Sylla a été arrêté dans les alentours de la pirogue. Entendu, il a informé que c’est Mame Ngom qui lui avait demandé d’inspecter les lieux, pour permettre au client de récupérer le reste de la cargaison. Pour mettre le grappin sur le cerveau de l’affaire, son frère Codé Ngom a été auditionné.



Ce dernier a révélé qu'il était au courant de l'activité illicite de son petit frère. Il révèle même l’avoir frappé à plusieurs reprises, mais que ce dernier n’avait pas abandonné. Les limiers finissent par arrêter Mame Ngom, présenté comme le propriétaire de la drogue. Attraits hier devant la barre, les accusés ont retourné leurs vestes, en niant tout en bloc. Interrogé en premier, le cerveau de l’affaire, à savoir Mbaye Ngom, nie avoir convoyé la drogue. A l’en croire, au moment des faits, il était chez son marabout à Touba.



Son acolyte Djibril Lô dira qu’il a trouvé la drogue dans sa pirogue, après la rupture du jeûne, vers les coups de 19 heures. « J’ai été arrêté au moment où j’étais en route vers le responsable du quai. Les policiers m'ont réclamé 200 mille francs », s’est-il dédouané. A son tour, leur co-accusé Youssou Sylla affirme que le jour des faits, il était parti amarrer sa pirogue. Le témoin, Codé Ngom prétend que son frère n’est pas un dealer, mais un fumeur de chanvre indien. « En plus, la pirogue appartient à ma mère », a-t-il raconté, pour tirer d'affaire son frangin.



Le parquet requiert dix ans de réclusion criminelle



Invité à faire sa réquisition, le ministère public renseigne que les accusés avaient reconnu les faits à l'enquête préliminaire, avant de les contester devant la barre. Il estime qu’ils sont de mauvaise foi. Estimant que les faits ne souffrent d’aucune contestation, le parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle contre tous.



N’étant pas de cet avis, les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement pour Mbaye Ngom, Youssou Sylla et la disqualification des faits en détention, pour Djibril Lô. De l’avis de Me Bamar Faye, c’était la première fois qu'une telle quantité de drogue a été saisie à la plage de Diokoul. « Youssou Sylla n'a rien à voir avec les faits. Il n'a pas été trouvé en possession de cette drogue. Soit Djibril Lô a été piégé, soit il a trouvé la drogue dans sa pirogue. Et il a été obligé de la descendre de sa pirogue. Ils habitent tous à 10 mètres de la mer. Mieux, tout le monde savait qu'il y avait une pirogue qui contenait de la drogue. Les rumeurs couraient depuis la matinée. Djiby Lô a trouvé un sac dans sa pirogue », a précisé Me Faye, qui plaide l'acquittement pour Youssou Sylla et la disqualification des faits en détention pour Djiby Lô.



Ils devront attendre le 21 février prochain, date retenue pour la délibération.