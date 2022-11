Trafic international de drogue : La PJ Bissau guinéenne traque 10 tonnes, Banjul intercepte près de 900 kg de cocaïne

L’unité de la police gambienne chargée de la lutte contre le trafic de drogue vient de réussir une nouvelle saisie de cocaïne. La Dleag a mis la main sur près d’une tonne de cocaïne, une drogue qui circule de plus en plus dans ce petit anglophone de l’Ouest Africain. Coïncidence ou prouesse de la Dleag, la Police Judiciaire Bissau guinéenne cherche désespérément à mettre la main sur 10 tonnes de cocaïne débarqués et mettant en cause de hauts magistrats, des gradés de la Garde Nationale et d’autres personnalités.

L’Agence chargée de la lutte contre la drogue a saisi des centaines de blocs de cocaïne marquant une nouvelle victoire dans sa croisade contre la drogue. Quelques 734 colis de cocaïne d’un poids de 840 kilos au moment où des députés s’inquiètent sur les saisies récurrentes de drogue dure et la quasi absence de jugement des mis en cause souvent mis en liberté.

Dans un communiqué parvenu à Atlanticactu.com, l’agence de lutte contre le trafic de drogue a déclaré que plusieurs personnes ont été arrêtées avec une importante quantité de drogue le vendredi 21 octobre 2022. Selon le communiqué, « Le 21 octobre, vers 15h35 GMT, des agents de l’Agence (DLEAG) ont enregistré une autre saisie importante de cocaïne ainsi que d’autres assortiments de drogues contrôlées et interdites impliquant quatre Nigérians et trois ressortissants gambiens.

« La saisie fait suite à l’arrestation de cinq (5) Sierra Leones et d’un national gambien arrêtés avec sept cent trente-quatre (734) blocs de cocaïne pesant huit cent quarante kilogrammes trois cents (840 kilogrammes 300 grammes) le 28 septembre 2022 à Salaji. Trois autres ressortissants de Sierra Leone ont également été arrêtés à London Corner, dans la municipalité de Kanifing, avec quelques quantités de cocaïne le 8 octobre 2022 », renseigne la Dleag.

Poursuivant leurs investigations, les policiers Anti Narcotics révèlent, « Harriet Seymon, Ikem Udejiofor, Chinaza Eleodimuo et Modou Tijan Bah, Awa Njai et Musa Corr ont été appréhendés à Kololi le 21 octobre 2022 à en possession de trois (3) kilos de cocaïne. Un des kilos a été caché dans un sac de dame et les deux autres restants sous le tapis de l’arrière d’un véhicule Citroen portant le numéro d’immatriculation KM 9102 D. Ledit véhicule commercial était utilisé comme moyen de transport. »

« Une enquête plus approfondie sur la question a conduit à une saisie supplémentaire de deux (2) enveloppes de cocaïne, de neuf (9) enveloppes de résine de cannabis (Hashish) et de cent treize (113) comprimés de drogues contrôlées au garage Brikama à Serekunda le même jour. Un autre ressortissant nigérian en la personne de Charles Thomas a également été placé en détention dans le cadre de l’affaire. Tous les suspects liés à l’affaire ont été placés en détention alors que les agents poursuivaient les investigations davantage sur l’affaire.

