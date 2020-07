Trafic présumé de visas: Djidiack Diouf, manager de Viviane espère recouvrer la liberté

Va-t-on vers une libération de Djidiack Diouf, le manager de la chanteuse Viviane Chidid, arrêté dans une affaire de trafic présumé de visas Schengen ? En tout cas l’espoir renaît pour ses proches. Pour cause, le supposé cerveau de l’association de malfaiteurs Mamadou dit « Petit Mbaye » a bénéficié mardi d’une liberté provisoire.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 12 février 2020 par le juge du huitième cabinet, Mamadou Seck, le manager de la reine du « Djolof Band » avait vu sa demande de liberté provisoire rejetée. Mais, avec la libération de « Petit Mbaye », ses proches espèrent le voir humer l’air de la liberté très bientôt. « Comme le supposé cerveau a décroché la liberté provisoire, on espère voir les autres en bénéficier », a confié une source proche du dossier à L’Observateur.



Le journal rappelle que la chanteuse Viviane Chidid avait déclaré lors d’une sortie médiatique que son manager aller « bientôt sortir de prison ».



Pour rappel, Djidiack Diouf avait été arrêté et incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss avec, Mamadou dit « Petit Mbaye », B. Ndiongue, Kébé et Soumaré. Ils sont tous présentés comme des membres d’une « mafia » spécialisée dans le trafic de visas, vers l’Europe principalement.

