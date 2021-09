Train Express Régional: La CCIAD et SenTER signent une convention Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, (CCIAD) Abdoulaye Sow, a signé hier, une convention-cadre avec la société SenTER, en vue de conceptualiser et concrétiser le projet Ter (Train express régional).

La Chambre de commerce, d'industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) et la société SenTER Sa vont cohabiter et travailler dans le même environnement. Pour le président de la Cciad, Abdoulaye Sow, sa structure et SenTER nouent un partenariat, afin d’évoluer dans une synergie bénéfique à l’économie de la région de Dakar.



Ainsi, il s’agira, pour M. Sow, de jouer la carte de la complémentarité et d’anticiper sur toutes les initiatives pouvant participer au rayonnement des activités aussi bien du Train Express Régional que de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar. Abdou Ndene Sall, Dg de la SenTER, estime que « les schémas bimodaux Ter-Navette Maritime, Ter-bus, Ter- Taxi, Ter-Brt vont influencer le système de transport de la capitale. Il est donc primordial que les différents projets d’aménagement, dont celui de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, et de transport urbain, viennent s’y associer et créer des synergies autour des pôles de transport que constituent les gares TER ”, précise-t-il.



A l’en croire, le TER de Dakar, avec 115 000 voyageurs par jour, sera un levier de développement économique et d’aménagement du territoire, réceptacle d’offres de services, de commerces, d’espaces d’attentes, d’hôtels, de soins médicaux pour les besoins des populations locales.



Pour autant, la SenTER s’engage à apporter à la CCIAD, les expertises techniques et financières pour la réussite de cet important projet, en établissant le lien fonctionnel nécessaire entre la gare, son environnement et le projet, à assurer la cohérence d’ensemble du projet par rapport à son environnement.













