Train express régional : Les propriétaires de maisons impactés sonnent la mobilisation sociale nationale

3S « SameSunuSoutoura »



Collectif national des impactés du TER, Train Express Régional



Communiqué de presse



Depuis Novembre 2016, les propriétaires de maisons impactés par le projet du TER (Train express régional) partagent avec les concitoyens, leurs craintes de se voir exproprier de leurs biens dans des conditions auxquelles ils n’ont pas souscrits.

En effet, concernant l’indemnisation, le barème établi sur le foncier et le bâti par le comité ad hoc et validé par les décrets présidentiels, a été systématiquement contesté par le collectif national. Ce dernier a également exprimé son rejet du PAR (Plan d’action et de réinstallation) qui ne tient aucunement compte des intérêts et préoccupations des impactés.



Toutefois, malgré les nombreux désagréments et le traumatisme psychologique déjà causés aux populations concernées,l’APIX persiste dans sa volonté de vouloir imposer ses conditions pour les exproprier de force.



C’ est pourquoi le bureau du collectif, dans un esprit constructif et à travers plusieurs plaidoyers, a entrepris des démarches qui ont permis la tenue de deux rencontres : D’abord le 16 Novembre dernier, Monsieur le Ministre d’Etat chargé des affaires politiques à la présidence de la République, M. Mahmouth Saleh, a reçu le bureau du collectif au palais en présence de Monsieur Mountaga Sy directeur de l’APIX et séance tenante, a téléphoné à deux reprises au Premier Ministre pour l’informer.

Ensuite, le 28 Novembre à la maison du TER à Rufisque, une délégation des bailleurs du projet (AFD / BAD) a rencontré les responsables du collectif, pour reconnaître les préoccupations légitimes de ses membres et à l’occasion, manifester sa volonté de trouver une solution à la situation de blocage. Considérant le statu quo et poursuivant l’exécution de son programme d’activités, le bureau du collectif national porte à la connaissance de ses membres et sympathisants, du lancement de son nouveau plan d’actions articulé en 2 points : Mobilisation sociale nationale, le Samedi 06 Janvier 2018 à Rufisque à 17h00mn

