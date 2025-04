Trains miniers - Accident mortel : Babacar Diop menace d’interdire la traversée de Thiès, si les normes de sécurité ne sont pas respectées

Vendredi dernier, un train a tué un enfant à Kawsara, un quartier périphérique de Thiès, a rapporté lundi Babacar Diop, jugeant “inacceptable”, qu’en plus d’exploiter le sous-sol de la région, de provoquer la pollution, sans être “d’aucune utilité” pour la ville, ces entreprises minières soient à l’origine la mort de ses citoyens.



“ Si le minimum de normes de sécurité n’est pas pris, je n’exclus pas de prendre un arrêté d’interdiction de circulation de ces trains dans la ville ”, a insisté Babacar Diop. “ Si ces entreprises veulent continuer à faire leurs activités, traverser cette ville, le minimum de normes de sécurité doit être respecté ”, a-t-il insisté.



Babacar Diop a évoqué cet accident pour illustrer le manque de sécurité à Thiès, sujet qui figurait dans le sermon de l’imam Tafsir Babacar Ndiour, lors de la prière de l’Aïd-el-fitr, à la Grande mosquée de Moussanté.



L’édile assure travailler avec son conseil juridique et ses avocats, pour “ attaquer ces entreprises ”.



Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) et Eramet (ex-GCO) installées dans le département de Tivaouane, convoient leur production vers le port de Dakar, à bord de trains qui traversent Thiès.



Il rappelle que ces entreprises “ ont des droits ”, mais aussi des “ obligations en matière de sécurité et de sûreté ”, mais aussi de “ contribution au développement de nos localités ”.



“ Dans les prochains jours des actions concrètes seront posées vis-à-vis de ces sociétés ”, annonce l’édile de Thiès.