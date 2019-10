Traitement efficace au Curcuma pour atténuer l'acné

Vous avez des problèmes d’acné, essayez ce remède avec ces deux ingrédients qui feront du bien à votre peau.



Ingrédients



- 1 cuillère à café d’extrait de curcuma



- ½ tasse de gel d’aloe vera



Mode d’emploi



Mélangez bien les deux ingrédients conserver au réfrigérateur pour renforcer son effet calmant et anti-inflammatoire. Appliquez le matin et le soir, juste avant d’aller au lit sur une peau lavée et bien nettoyée.







Mam Dieng