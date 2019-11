Traitements naturels ultra-efficaces contre les pellicules

Voici des soins de cheveux pour traiter efficacement les pellicules. Vous pouvez aussi utiliser du sel de mer, de l'huile d'olive, le gel d'aloe vera...



Masque curcuma - huile de coco



Les propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires du curcuma apaisent l’irritation et traitent les pellicules.

Mélangez une fois par semaine ½ cuillère à café de curcuma biologique moulu à 4 cuillères à soupe d’huile de coco. Mélangez et appliquez sur vos cheveux secs. Laissez agir pendant 30 minutes et faites un shampooing et rincez à fond.



Shampoing à l’aspirine



L’aspirine contient des principes actifs antipelliculaires. Écrasez des cachets d’aspirine et mélangez la poudre avec la quantité de shampoing que vous utilisez habituellement pour laver vos cheveux. Laissez agir quelques minutes sur vos cheveux, rincez bien puis lavez une deuxième fois avec du shampoing nature.















Mam Dieng