Tranche de vie – Étudiant en journalisme, amputé d’une jambe : Mbaye Seck, un cas d’école, pour les accidentés de la route

«Je suis victime d’un accident de la circulation. j’ai été heurté par un véhicule, le 02 avril 2021, alors que je conduisais mon scooter. Le bilan lésionnel avait objectivé une fracture ouverte de la jambe droite, qui nécessita une amputation fémorale, le 6 avril 2021. C’était un vendredi, je me rappelle avoir passé la prière de 14h à la mosquée ‘’Massalikul Jinaan’’ et l’objet était d’aller prier pour ma maman qui était un peu souffrante

le climat était bon ce jour-là et il régnait un peu partout de l’ambiance, puisque c’était un jour de fête aussi chez nos voisins catholiques. L’accident a eu lieu sur la route nationale, au niveau de l’autoroute Sénégal émergent. Il était environ 21h passées, lorsque je quittais Pikine, pour rentrer chez moi à Grand-Dakar

J’accélérais pour prendre la bretelle juste devant moi, pour rentrer chez moi. Le chauffeur était à quelques mètres derrière moi et, soudain, j’ai entendu un grand bruit puisque le chauffeur avait en premier lieu cogné le pare-chocs avant d’un véhicule qui était devant lui. Il a ensuite perdu tout contrôle suite à ce premier choc et moi, alors, j’étais le sacrifice de cet incident. Ainsi, le véhicule m’a traîné, avec la moto, sur la route, sur une très longue distance. Et comme la moto était reposée sur ma jambe droite, elle la traînait sur le goudron jusqu’à me faire sortir de la route nationale

Au même moment, le taximan, malheureux qu’il est aussi, a vu sa voiture faire des tonneaux. Et ceci était la chose la plus douce de ce qui lui est arrivé ; il a été cueilli par les gens qui étaient aux alentours et ils l’ont bien bastonné. Avant qu’il ne soit sauvé de justesse et enfermé dans un car rapide, par ses amis chauffeurs. Et sa voiture était irrécupérable. Et moi, pendant ce temps, j’étais allongé sur le sable bien balayé, face au ciel ; tout était noir à mes yeux.

Malgré mes atroces douleurs, je suffoquais, mais refusant de perdre le souffle, j’invoquais au même moment le nom du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul « Dieureudieufé Serigne Touba » ; je le répétais de façon rapide, comme si on m’avait dit que si tu arrêtes de le dire, tu mourras. J’apercevais des gens qui couraient vers moi pour me secourir, certains à l’arrivée, se retourner automatiquement en tenant la tête : « wouy sama ndèye ki yakkuna » (oh ! c’est horrible, en wolof)

Et moi, j’avais juste envie de dormir. Et Moussa, un brave gars qui a appelé mon père et les secours, me tenait la main. Et à chaque fois que ma voix devenait basse, il me tapotait les joues et me demandait de ne pas dormir. Il nous a fallu attendre plus de 30 mn, avant que les secours n’arrivent i[des secours

La première personne à saluer est mon père, il est d’un courage fort et exceptionnel, il est toujours là pour moi. Mais aussi le soutien de mon guide, Serigne Modou Kara, dont la délégation était venu me voir, sans oublier ma famille et mes camarades de classe à Ensup Afrique

Après le choc, je me suis engagé, avec un ami et j'ai créé une entreprise de nettoyage professionnel. Une manière pour moi de redonner espoir et encourager tous ceux qui sont, comme moi, victimes d’un accident de la circulation et qui veulent tout abandonner.