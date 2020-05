Transfert de certains cas positifs dans leur Centre pour handicapés: Refus catégorique des populations de Bambey Les populations de Bambey sont farouchement opposées au transfert de certains cas positifs du Coronavirus dans leur Centre dédié aux handicapés. Ils sont descendus dans les rues ce matin, pour exprimer leur refus.

Bambey, commune située dans la région de Diourbel, a enregistré une manifestation de masse des populations riveraines venues exprimer leur refus de voir certains cas porteurs du Coronavirus transférés de Touba à leur Centre dédié aux handicapés.



Elles exigeaient le retour à l’envoyeur, surtout par mesure de prudence, car à ce jour, leur localité n’a enregistré aucun cas de COVID-19. Et ce transfert sème la panique dans leur localité.



Pourtant, selon les premières informations reçues, c’est tard dans la nuit que des sapeurs-pompiers atteints du COVID-19, ces nobles sauveurs, ont été transférés dans ce centre.



Mais cette déportation a vite suscité la colère des populations, et malgré l’intervention des forces de l’ordre, les remous ont continué, avec des habitants debout devant les autorités.



En ce début d’après-midi, des discussions sont en cours entre diverses autorités et des responsables d’association de la jeunesse, pour rassurer les populations afin de décanter la situation.



Une affaire à suivre.



