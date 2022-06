Transfert monétaire exceptionnel: La DGPSN délocalise ses rencontres entre Thiaroye/Mer et Médina Le Ministre du Développement Communautaire de l'Equité sociale et territoriale présidé ce dimanche, dans le cadre du transfert monétaire exceptionnel déroulée par la DGPSN, une cérémonie au Cem de Thiaroye/mer. Et, dans l’après midi de ce dimanche, la DGPSN reconduit la même activité au terrain Diaraf de la Médina.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juin 2022 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook