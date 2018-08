Transferts : Naples a refusé 90 millions d’euros pour Koulibaly

Après la prolongation de contrat de Kalidou Koulibaly, le président de Naples a révélé avoir refusé de céder son défenseur sénégalais à 90 millions d’euros.



C’est probablement la fin du grand suspense autour du mercato de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais, dont le bail expire en juin 2021, a prolongé son contrat avec Naples. L’information a été confirmée, le week-end, par le président du club italien sur Sky Sport Italia.



« Il a renouvelé avec nous pour les cinq prochaines années », a lâché Aurelio De Laurentiis, samedi. Le président a même révélé avoir repoussé une énorme somme d’argent pour son protégé. « Il est le meilleur dans son rôle. On a refusé une offre de 90 Millions d’euros (un peu plus de 59 milliards F Cfa). Il y avait trois équipes (Manchester (United et City), Chelsea, Liverpool) prêtes à l’emmener, mais nous l’avons gardé. Il n’est pas à vendre », a tranché Aurelio De Laurentiis.

Kalidou Koulibaly ne devrait donc pas quitter Naples cet été.













